Депутат Госдумы Хамзаев попросил ФАС выяснить причину роста цен на презервативы
Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил Федеральную антимонопольную службу провести мониторинг изменения цен на презервативы и определить причину их резкого подорожания, сообщает РИА Новости.
Он не исключил возможный картельный сговор на этом рынке. В настоящее время стандартная упаковка из трех презервативов в розничной продаже превышает 300 рублей. Депутат указал, что неиспользование средств контрацепции — серьезная проблема, которая может иметь далеко идущие последствия для здоровья и благополучия россиян.
Как отметил парламентарий со ссылкой на экспертов и социологов, в стране в 2023 году резко выросла инфекционная заболеваемость — ВИЧ, туберкулезом и сифилисом.
Ранее стало известно, что в России за последние 40 лет ВИЧ-инфекцией заразились более 1,5 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru