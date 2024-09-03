COVID-заболеваемость в России выросла на 20% за неделю

Уровень заболеваемости COVID-19 в России за неделю поднялся на 20%. Обновленную статистику за период с 26 августа по 1 сентября представил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 14,73. Прирост зафиксирован в 67 регионах, он продолжается восьмую неделю подряд. За минувшие семь дней COVID унёс жизни 28 заболевших.

Попали в больницу за это время почти три тысячи человек. Количество госпитализаций ковидных пациентов выросло в полтора раза за семь дней. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выздоровели за отчётный период 17 503 человека – почти на 345% больше в сравнении с предыдущей неделей.

