COVID-заболеваемость в России выросла на 20% за неделю
Уровень заболеваемости COVID-19 в России за неделю поднялся на 20%. Обновленную статистику за период с 26 августа по 1 сентября представил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 14,73. Прирост зафиксирован в 67 регионах, он продолжается восьмую неделю подряд. За минувшие семь дней COVID унёс жизни 28 заболевших.
Попали в больницу за это время почти три тысячи человек. Количество госпитализаций ковидных пациентов выросло в полтора раза за семь дней. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выздоровели за отчётный период 17 503 человека – почти на 345% больше в сравнении с предыдущей неделей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru