COVID-госпитализации выросли в Москве на 15% при сокращении заражений
Власти российской столицы фиксируют сокращение числа новых случаев заражения коронавирусом за неделю на 6%, при этом количество госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличилось на 15%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией.
Градоначальник прогнозирует более серьёзный спад заражений по итогам ткущей семидневки, а также рассчитывает и на сокращение объема госпитализаций в стационары со штаммом «Омикрон». По оценке Собянина, нагрузка на поликлиники сохраняется на очень высоком уровне. На прошлой неделе было 780 тысяч контактов медицинских работников с больными ковидом и другими ОРВИ.
Для стабилизации функционирования амбулаторного звена из стационаров было направлено 1,3 тысячи медработников. Данная мера дала возможность улучшить ситуацию на приеме больных. Очередей в городских поликлиниках практически нет, констатировал мэр.
Что касается вызова врача на дом, то процедура осуществляется в течение суток, а скорая помощь, несмотря на нагрузку, работает в тех же временных параметрах, что и ранее, утверждал Собянин.
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