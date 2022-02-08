COVID-госпитализации выросли в Москве на 15% при сокращении заражений

Власти российской столицы фиксируют сокращение числа новых случаев заражения коронавирусом за неделю на 6%, при этом количество госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличилось на 15%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией.

Градоначальник прогнозирует более серьёзный спад заражений по итогам ткущей семидневки, а также рассчитывает и на сокращение объема госпитализаций в стационары со штаммом «Омикрон». По оценке Собянина, нагрузка на поликлиники сохраняется на очень высоком уровне. На прошлой неделе было 780 тысяч контактов медицинских работников с больными ковидом и другими ОРВИ.

Для стабилизации функционирования амбулаторного звена из стационаров было направлено 1,3 тысячи медработников. Данная мера дала возможность улучшить ситуацию на приеме больных. Очередей в городских поликлиниках практически нет, констатировал мэр.

Что касается вызова врача на дом, то процедура осуществляется в течение суток, а скорая помощь, несмотря на нагрузку, работает в тех же временных параметрах, что и ранее, утверждал Собянин.

