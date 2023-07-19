«Чудес не бывает»: Стоматолог предостерег россиян от пломбирования зубов в домашних условиях

Такие пломбы снискали популярность на маркетплейсе Wildberries. Чтобы не ходить к стоматологам, пользователи заказывают специальные материалы, в домашних условиях лепят себе нужные формы и самостоятельно проводят пломбирование. Также они делятся советами о том, как правильно вылепить себе материал, например, добавлять в него чайную заварку или сушить феном. По словам Садовского, подобное самолечение грозит серьезными осложнениями.

«Наша флора, которая вызывает заболевания твердых тканей зубов и собственно пульпы зуба, как правило, очень вирулентна в бескислородных, анаэробных условиях. Если кариозную полость сразу заклеить без убирания оттуда излишков пищи, разрушенного дентина и эмали, это может привести к осложнениям, будущей потере зуба, периоститу (флюсу) и так далее. Технологии временного пломбирования неотпрепарированных полостей используются в основном на малоразвитых территориях бедных стран, где волонтеры с медицинским образованием участвуют во временном пломбировании таких кариозных полостей. Однако подразумевается, что в ближайшее время больные попадут в лицензированный кабинет к врачу и получат адекватное лечение», — сказал Садовский.

Собеседник НСН отметил, что ранее подобная практика была присуща народной медицине.

«Кариозные полости пытались заклеивать смолами хвойных деревьев, но когда через некоторое время такой пациент попадал к врачу-стоматологу, очаг разрушения был во много раз больше, чем перед пломбированием. Чудес не бывает. Для того, чтобы запломбировать зуб, сначала нужно его очистить от разрушенных тканей. Это может сделать только врач», —предупредил медик.

В заключение Садовский объяснил, какие материалы используются для временных пломб.

«В бедных странах, где родители не могут дважды в год отвести своих детей к стоматологу, для таких случаев используются стеклоиономерные цементы, но их все равно замешивает медработник. Есть определенные правила, инструменты для этого, пропорции, которые надо соблюдать. Для домашних условий такие материалы не годятся. А уж в современном российском обществе люди обязательно должны лечиться у врача-стоматолога», — подытожил он.

Ранее врач-стоматолог общей практики Алексей Антипенко заявил, что употребление овощей гораздо полезнее фруктов для детских зубов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

