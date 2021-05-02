Число смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге в апреле сократилось на треть
В Санкт-Петербурге в апреле скончалось на треть меньше больных коронавирусом, чем месяцем ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Межведомственного совета по противодействию COVID-19.
В прошлом месяце от коронавируса в городе скончались 895 человек, тогда как в марте от COVID-19 умерли 1 млн 320 человек.
Общее число активно больных в апреле уменьшилось на 14,78%, общее количество госпитализированных взрослых пациентов с коронавирусом и пневмониями уменьшилось на 12,3% по сравнению с мартом.
Ситуация с коронавирусом тревожная, но третьей волны пока не наблюдается, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН».
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