Число смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге в апреле сократилось на треть

В прошлом месяце от коронавируса в городе скончались 895 человек, тогда как в марте от COVID-19 умерли 1 млн 320 человек.

Общее число активно больных в апреле уменьшилось на 14,78%, общее количество госпитализированных взрослых пациентов с коронавирусом и пневмониями уменьшилось на 12,3% по сравнению с мартом.

Ситуация с коронавирусом тревожная, но третьей волны пока не наблюдается, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН».

