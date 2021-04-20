Число новых случаев коронавируса в РФ за стуки сократилось на 400 с лишним

В России за последние сутки идентифицировано 8164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Это на 400 с лишним случаев меньше, чем днём ранее, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего в России с начала эпидемии зафиксировано более 4,7 млн подтверждённых случаев COVID-19. За последние 24 часа скончались 379 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 106 307, отмечает RT. При этом выздоровели за то же время 9631 человек, а за всё время пандемии - 4 343 229 пациентов.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%. Среди лидеров по уровню заражения, помимо Москвы, значатся Санкт-Петербург (687 случаев, Московская область (562), Ростовская область (235). В российской столице число инфицированных возросло за сутки на 1 996.

