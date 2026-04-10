У россиян появились деньги на отдых за границей, а российские курорты уже не могут увеличить предложение, поэтому рост спроса на такой отпуск снижается, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с НСН.

В текущем году рост внутреннего турпотока составит около 7-8%, что в 2-3 раза меньше показателей прошлых лет. С таким прогнозом выступил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва». Уманский объяснил эту тенденцию двумя факторами.