Туроператоры пожаловались на две проблемы отдыха в России
Правительство оказывает целенаправленную поддержку, но рост спроса на отечественные курорты падает, заявил НСН Илья Уманский.
У россиян появились деньги на отдых за границей, а российские курорты уже не могут увеличить предложение, поэтому рост спроса на такой отпуск снижается, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с НСН.
В текущем году рост внутреннего турпотока составит около 7-8%, что в 2-3 раза меньше показателей прошлых лет. С таким прогнозом выступил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва». Уманский объяснил эту тенденцию двумя факторами.
«Если мы говорим про этот год, то спрос несколько сокращается, но здесь скорее мы ощущаем замедление динамики по целому ряду причин и оснований. Самое очевидное в том, что последние несколько лет, начиная с 2022 года, мы росли на десятки процентов в год. К тому же сохранилась традиционная наша проблема — дефицит качественного предложения. Сейчас основные меры поддержки государства как раз направлены на наращивание качественного предложения. Но это инертный процесс. Реализация нового гостиничного проекта, от проектирования до ввода в эксплуатацию занимает минимум пять лет. Это время просто надо отдать. Основные эффекты от реализации всех программ мы получим позднее. где-то к 2028-2030 году. А сейчас мы уперлись в потолок предложений. Вторая причина — покупательная способность. Мы видим, что крепкий рубль, к сожалению, не способствует развитию внутреннего туризма. Зарубежные предложения в ряде случаев привлекательнее. Мой прогноз, что этот год мы пройдем в показателях прошлого года», — отметил он.
