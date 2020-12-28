СМИ: Британский штамм коронавируса выявили на границе с Россией

Первый случай британского штамма коронавируса обнаружили в финском районе Кюменлааксо, который граничит с российским Выборгом, сообщает местная газета Kouvolan Sanomat.

По данным издания, носитель прибыл из Великобритании и был подтверждён во время рождественских праздников. Был установлен круг его общения, благодаря чему распространение инфекции удалось остановить.

После обнаружения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса финский Минздрав призвал всех, приехавших в страну после 7 декабря, сдать новый тест на COVID-19, в том числе тех, кто уже проверялся.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нет оснований сомневаться, что российская вакцина справится с новым британским штаммом коронавируса, сообщает RT. Также она отметила, что благодаря вакцинации эпидемиологическая ситуация в России может улучшиться уже к весне.

