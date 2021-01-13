«Британский» штамм COVID-19 в РФ закончился единичным случаем
Новый «британский» штамм коронавируса не получил дальнейшего распространения на территории России. Единственный заражённый уже выздоровел, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Специалист подчеркнул, что заражённый гражданин России, прилетевший из Великобритании, был вовремя выявлен и изолирован. Об этом случае в минувшее воскресенье сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Новая мутация SARS-CoV-2 в Великобритании была идентифицирована в середине декабря. Установлено, что этот штамм на 70% заразней обычного и распространяется с большей скоростью. Однако, по предварительным данным, он не более опасен в плане тяжести заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru