«Британский» штамм COVID-19 в РФ закончился единичным случаем

Новый «британский» штамм коронавируса не получил дальнейшего распространения на территории России. Единственный заражённый уже выздоровел, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист подчеркнул, что заражённый гражданин России, прилетевший из Великобритании, был вовремя выявлен и изолирован. Об этом случае в минувшее воскресенье сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Новая мутация SARS-CoV-2 в Великобритании была идентифицирована в середине декабря. Установлено, что этот штамм на 70% заразней обычного и распространяется с большей скоростью. Однако, по предварительным данным, он не более опасен в плане тяжести заболевания.

