Британские диетологи объяснили чувство постоянного голода

Ученые из Королевского лондонского колледжа и медицинской научной компании ZOE пришли к выводу, что скачки сахара в крови вызывают у человека постоянное чувство голода, сообщает издание Nature Metabolism.

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Эксперты отметили, что люди со скачками сахара вынуждены делать редкие перерывы между приемами пищи, а также в целом съедают на 312 килокалорий больше.

Как только появляется угроза резкого снижения сахара, человек начинает чувствовать голод без явных на то причин. Это грозит появлением лишних килограммов – до девяти за год. Проблема со скачками уровня сахара чаще наблюдается у мужчин, подчеркнули ученые.

Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.

«Мы съедаем от 600 грамм до 1,5 килограммов сахара в день. Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости», - подчеркнул Ковальков.

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ФОТО: pixabay.com
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