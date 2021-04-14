Британские диетологи объяснили чувство постоянного голода
Ученые из Королевского лондонского колледжа и медицинской научной компании ZOE пришли к выводу, что скачки сахара в крови вызывают у человека постоянное чувство голода, сообщает издание Nature Metabolism.
Эксперты отметили, что люди со скачками сахара вынуждены делать редкие перерывы между приемами пищи, а также в целом съедают на 312 килокалорий больше.
Как только появляется угроза резкого снижения сахара, человек начинает чувствовать голод без явных на то причин. Это грозит появлением лишних килограммов – до девяти за год. Проблема со скачками уровня сахара чаще наблюдается у мужчин, подчеркнули ученые.
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.
«Мы съедаем от 600 грамм до 1,5 килограммов сахара в день. Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости», - подчеркнул Ковальков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- Екатеринбургская епархия пообещала исправить нарушения в Среднеуральском монастыре
- Ростуризм разработает специальные меры поддержки туроператоров
- Захарова рассказала о работе МИД РФ над встречей Путина и Байдена
- Российские авиаперевозчики в 2020 году понесли убытки почти на 125 млрд рублей
- Британские диетологи объяснили чувство постоянного голода
- Главу МВД попросили провести всероссийский интернет-рейд блогеров
- Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве
- В Центробанке рассказали, как избежать обмана при открытии вклада
- Опубликовано видео падения метеорита в США
- В Госдуме предложили давать дополнительные оплачиваемые отпуска молодым отцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru