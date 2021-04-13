Диетолог дал советы по питанию в дороге

Советы по питанию в дороге дал диетолог Сергей Обложко. Прежде всего, по его мнению, нужно запастись белковыми консервами и продуктами с длительным сроком хранения. Это, в том числе, вяленая курица в вакуумной упаковке, фасоль в томатном соусе, кукуруза в банке, горошек. А вот отдавать предпочтение растворимым кашам, картофельному пюре или лапше не стоит. И если всё-таки такая необходимость возникла питаться в дороге именно этой пищей, то важно не использовать предлагаемые специи.

«В упаковке, как правило, бывает маленький жёлтый пакетик. Вот в нём-то основное зло! В этом пакете собралось всё с точки зрения здоровья негативное. Это пакетик надо выкидывать. Всё остальное спокойно можно есть с каким-нибудь хорошим соусом – даже растворимую кашу или лапшу. Это и вкусно, и не вредно для здоровья», – заключил Обложко.

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Овощи и фрукты хранятся достаточно хорошо, их тоже можно брать с собой, пишет «Радио 1».

Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.

«Мы съедаем от 600 грамм до 1,5 килограммов сахара в день. Всемирная организация здравоохранения ещё 10 лет назад давала рекомендации ограничить употребление сахара до 50 граммов в сутки. Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости, потому что процент людей, которые избавляются от этой зависимости хотя бы на год, составляет 5%. Героиновых наркоманов, которые удерживаются в течение года – 10%. То есть зависимость сильнее, чем при героине», - подчеркнул Ковальков.

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ФОТО: РИА Новости//Георгий Зимарев
ТЕГИ:ДорогаПитание
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