Диетолог дал советы по питанию в дороге

Советы по питанию в дороге дал диетолог Сергей Обложко. Прежде всего, по его мнению, нужно запастись белковыми консервами и продуктами с длительным сроком хранения. Это, в том числе, вяленая курица в вакуумной упаковке, фасоль в томатном соусе, кукуруза в банке, горошек. А вот отдавать предпочтение растворимым кашам, картофельному пюре или лапше не стоит. И если всё-таки такая необходимость возникла питаться в дороге именно этой пищей, то важно не использовать предлагаемые специи.

«В упаковке, как правило, бывает маленький жёлтый пакетик. Вот в нём-то основное зло! В этом пакете собралось всё с точки зрения здоровья негативное. Это пакетик надо выкидывать. Всё остальное спокойно можно есть с каким-нибудь хорошим соусом – даже растворимую кашу или лапшу. Это и вкусно, и не вредно для здоровья», – заключил Обложко.