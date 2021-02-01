Босния и Герцеговина получила первую партию «Спутника V»

Первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) доставили в аэропорт в Сараево. Об этом сообщает телерадиокомпания РТРС.

По словам главы представительства республики в Москве Душко Перовича, доставка второй партии вакцины ожидается во второй половине февраля.

Глава Отделения по международному сотрудничеству боснийского Управления косвенного налогообложения Ратко Ковачевич подтвердил телеканалу сведения о доставке первой партии препарата. Ковачевич отметил, что вакцина находится на складе аэропорта, в помещении соблюдается необходимый температурный режим. После решения Минздрава препарат будет отправлен в столицу Республики Сербской.

Между тем, разработчик «Спутника V» российский НИЦЭМ имени Гамалеи займётся созданием новой вакцины от коронавируса. Новый препарат будет функционировать на основе вирусоподобных частиц, сообщает «Свободная пресса».

