Босния и Герцеговина получила первую партию «Спутника V»
Первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) доставили в аэропорт в Сараево. Об этом сообщает телерадиокомпания РТРС.
По словам главы представительства республики в Москве Душко Перовича, доставка второй партии вакцины ожидается во второй половине февраля.
Глава Отделения по международному сотрудничеству боснийского Управления косвенного налогообложения Ратко Ковачевич подтвердил телеканалу сведения о доставке первой партии препарата. Ковачевич отметил, что вакцина находится на складе аэропорта, в помещении соблюдается необходимый температурный режим. После решения Минздрава препарат будет отправлен в столицу Республики Сербской.
Между тем, разработчик «Спутника V» российский НИЦЭМ имени Гамалеи займётся созданием новой вакцины от коронавируса. Новый препарат будет функционировать на основе вирусоподобных частиц, сообщает «Свободная пресса».
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