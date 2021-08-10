Регионы РФ представили неоднозначные данные по заболевших после COVID-вакцинации

Доля заразившихся после получения прививки от коронавируса в четырёх регионах России остаётся меньше одного процента. Статистику обнародовали Курская, Ульяновская и Кемеровская области, а также Санкт-Петербург. Однако эксперты считают преждевременных давать оценку эффективности вакцин, сообщает «Коммерсантъ».

Так, в Курской области после полного курса вакцинации препаратом «Спутник V» заболели COVID-19 0,14% привитых, в варианте «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» этот показатель составил по 0,2%.

В Ульяновской области заболели 0,7% привитых «Спутником V» жителей, 1,04% и 1,3% - для «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» соответственно. В Санкт-Петербурге заболевших после двух уколов «Спутником V» оказалось 1,64%, «КовиВаком» — 0,9%, «ЭпиВакКороной» — 6%.

При этом руководитель Комитета здравоохранения Северной столицы Дмитрий Лисовец отмечает, что выводы о сравнительной эффективности отечественных вакцин нельзя делать только на основе общей статистики заболеваемости среди привитых без учета других данных.

Например, вакцинация «КовиВаком» не проводится у горожан старше 60 лет. «Спутником V» наоборот привито более 340 тысяч жителей возрастной категории 60+. Это составляет свыше 1/3 от общего числа вакцинированных.

«Коммерсант» также отмечает, что большинство регионов вообще не ведут статистику по заболеваемости среди привитых. Таков был чаще всего ответ на запрос издания в Минздравы и департаменты здравоохранения субъектов федерации.

