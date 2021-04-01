Более 70 случаев британского коронавируса выявили в России

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что В России выявлено 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса, сообщает РИА Новости.

Выступая на третьем Национальном конгрессе с международным участием «Инфекции. Год COVID-19: итоги» он отметил, что всего поступило 9207 образцов, кроме британского выявлено пять случаев южноафриканского коронавируса и ни одного - бразильского.

«23 пациента относятся к тем штаммам, мутациям, которые не относятся сегодня к ранее описанным, поэтому требуют дальнейшего изучения и анализа ситуации», - добавил Акимкин.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что большинство современных мутаций коронавируса носят нейтральный характер, сообщает RT. По его словам эти штаммы не осложняют течение болезни и не повышают возможность летального исхода.

