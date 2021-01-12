Более 50 повторных случаев коронавируса зафиксировано в Ростовской области
Более 50 случаев повторного заражения COVID-19 зафиксировано в Ростовской области. Об сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба области по ситуации с коронавирусом.
По словам Ковалева, в 17 муниципальных образованиях были предварительно выявлены более 50 повторно заболевших в возрасте от 18 до 79 лет.
Глава Роспотребнадзора Ростовской области также напомнил о необходимости соблюдения мер профилактики коронавируса для всех жителей региона.
В конце декабря Ковалев сообщал о предварительно зарегистрированных повторных случаях заражения COVID-19. При этом главный санитарный врач Ростовской области не назвал количество повторно заболевших, добавив, что по каждому случаю необходимо дополнительное исследование.
Между тем, в России за сутки выявили 22 934 новых случая COVID-19, всего в стране зарегистрировано 3 448 203 заболевших, отмечает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru