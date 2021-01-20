Более 31 тысячи человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
Более 31 тысячи жителей Подмосковья вакцинировались от коронавирусной инфекции. Сообщение об этом опубликовано в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что прививку получили также граждане старше 60 лет.
По данным пресс-службы, в Подмосковье действует более 90 прививочных пунктов. Планируется, что к марту их число увеличится до 220. Кроме того, в регионе работают 23 мобильных пункта вакцинации. Адреса прививочных пунктов указаны на сайте подмосковного правительства; записаться на вакцинацию жители Подмосковья могут посредством регионального портала госуслуг, а также в поликлиниках и МФЦ.
Кроме того, в пресс-службе напомнили, что для формирования стойкого иммунитета к COVID-19 необходимо сделать две прививки с интервалом в 3 недели.
Также жителям региона напоминают, что вакцинация противопоказана беременным и кормящим женщинам, лицам с аллергией, вирусными и тяжёлыми хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также при температуре тела выше 37 градусов.
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