Более 31 тысячи человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье

Более 31 тысячи жителей Подмосковья вакцинировались от коронавирусной инфекции. Сообщение об этом опубликовано в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что прививку получили также граждане старше 60 лет.

По данным пресс-службы, в Подмосковье действует более 90 прививочных пунктов. Планируется, что к марту их число увеличится до 220. Кроме того, в регионе работают 23 мобильных пункта вакцинации. Адреса прививочных пунктов указаны на сайте подмосковного правительства; записаться на вакцинацию жители Подмосковья могут посредством регионального портала госуслуг, а также в поликлиниках и МФЦ.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что для формирования стойкого иммунитета к COVID-19 необходимо сделать две прививки с интервалом в 3 недели.

Также жителям региона напоминают, что вакцинация противопоказана беременным и кормящим женщинам, лицам с аллергией, вирусными и тяжёлыми хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также при температуре тела выше 37 градусов.

