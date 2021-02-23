Более 280 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире за сутки выросло на 280 853, следует из опубликованных во вторник данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Таким образом, с начала пандемии было зафиксировано 111 419 939 случаев заражения, 2 470 772 человека скончались.
Больше всего заразившихся COVID-19 за сутки зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 121 628 человек, на втором месте — Европа (97 003 заразившихся), на третьем — Восточное Средиземноморье (27 600 заболевших).
В первую пятерку государств с наибольшим числом подтвержденных случаев заражения вошли США (27 828 370), Индия (11 016 434), Бразилия (10 168 174), Россия (4 189 153) и Великобритания (4 126 154).
Статистика ВОЗ учитывает предоставляемые странами мира и официально подтвержденные данные о случаях заражения и смертях от COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru