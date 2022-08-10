Более 23,7 тысяч случаев СOVID выявлено в РФ впервые с марта
Прирост заражённых коронавирусом в России за последние 24 часа превысил 23,7 тысяч случаев - впервые с марта нынешнего года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днём ранее в стране было выявлено 16325 новых инфицированных. Таим образом, суточный прирост составил 7 446 после двух дней снижения заболеваемости.
В больницу за последние сутки попали 2 666 человек с COVID-19. Рост числа госпитализаций фиксируется в 41 регионе, снижение - в 38. Ещё в шести субъектах федерации обстановка осталась стабильной.
Умерли за сутки 56 COVID-больных. Это на четыре меньше по сравнению с предыдущим днём. Выздоровели - 14 552 пациента.
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Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru