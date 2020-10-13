Более 120 тестов на COVID-19 и антитела зарегистрировали в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что в России зарегистрировано более 120 тест-систем для диагностики COVID-19 и антител к вирусу. Об этом он рассказал в Москве на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Как сообщает РИА Новости, министр заявил о системах различной направленности. Среди них тесты на возбудитель коронавирусной инфекции, а также системы выявления антител к вирусу в острых и хронических фазах.

Ранее ВОЗ сообщила о рекордных показателях заражения коронавирусом за неделю.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в России было зарегистрировано 1,33 млн заболевших. Всего в мире насчитывается 37,8 млн случаев заражения.

