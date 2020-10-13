ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения COVID-19 за неделю

Число заразившихся коронавирусом за неделю выросло в мире более чем на 2,2 миллиона человек. Это самый высокий рост за семь дней с момента начала пандемии COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в бюллетене ВОЗ, по состоянию на 11 октября количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составило 37,1 миллионов, среди них более миллиона летальных исходов.

В Европе зафиксирован самый быстрый рост заболеваемости по сравнению с предыдущими днями. Количество инфицированных выросло на 34% в сравнении с прошлой неделей. Всего заразившихся 6,92 миллионов.

Россия находится на третьем месте по числу выявленных заражений за неделю, это более 83,5 тыс. человек. На втором месте США, где обнаружено 327 тыс. новых случаев заражения. Лидером по приросту числа больных стала Индия, в стране COVID-19 диагностировали у 507 тыс. человек.

С 12 мая в Москве введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки. Штраф за отсутствие маски в транспорте составляет пять тысяч рублей.





