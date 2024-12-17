«Не игнорировать и вести к психиатру»: Что делать, если близкий угрожает себе навредить

«Если человек угрожает покончить жизнь самоубийством, надо обязательно бить тревогу, потому что при всех натянутых отношениях с бывшим, все равно у них есть общий круг знакомых, и нужно понимать, что кто-то должен прийти ему на помощь и исключить это. Другое дело, что иногда такой угрозой часто манипулируют, тогда даже близкие люди начинают говорить, что это пустое и человек пугает. Но к этому нужно всегда относиться серьезно и, конечно, в первую очередь обращаться к кругу друзей и знакомых. И только если они оценят это еще более опасным, то тогда нужно обращаться к психиатрам или психологам, а лучше к психиатрам. Игнорировать нельзя, а поддаваться - во вред, потому что это просто будет каждый раз повторяться. Человек должен защищать свои личные границы», - пояснил он.

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