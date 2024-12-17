«Не игнорировать и вести к психиатру»: Что делать, если близкий угрожает себе навредить
При угрозах близкого свести счеты с жизнью важно оценить, является ли это только способом манипуляции или человек реально нуждается в медицинской помощи, заявил Сергей Ениколопов.
Нельзя игнорировать угрозы близкого человека о желании расстаться с жизнью, нужно обязательно рассказать об этом общим знакомым и уже совместно оценить, нуждается ли человек в психиатре. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
Латвийский баскетболист и бывший муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой. Пара поженилась в 2020 году, а осенью 2024 года развелась по инициативе артистки. Латвийский баскетболист тяжело переживал расставание и угрожал певице, что навредит себе. Ениколопов отметил, что иногда люди манипулируют угрозами покончить с собой, но поддаваться на них нельзя, как и не обращать внимания.
«Если человек угрожает покончить жизнь самоубийством, надо обязательно бить тревогу, потому что при всех натянутых отношениях с бывшим, все равно у них есть общий круг знакомых, и нужно понимать, что кто-то должен прийти ему на помощь и исключить это. Другое дело, что иногда такой угрозой часто манипулируют, тогда даже близкие люди начинают говорить, что это пустое и человек пугает. Но к этому нужно всегда относиться серьезно и, конечно, в первую очередь обращаться к кругу друзей и знакомых. И только если они оценят это еще более опасным, то тогда нужно обращаться к психиатрам или психологам, а лучше к психиатрам. Игнорировать нельзя, а поддаваться - во вред, потому что это просто будет каждый раз повторяться. Человек должен защищать свои личные границы», - пояснил он.
Ранее певица Анна Калашникова назвала Тимму абьюзером и алкоголиком, а также рассказала, что он преследовал Седокову, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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