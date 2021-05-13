Биолог связала уровень заболеваемости коронавирусом с предстоящей погодой
Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.
По ее словам, в настоящее время по всему миру постоянно выявляются разные штаммы коронавируса. Баранова добавила, что ее беспокоит индийская разновидность COVID-19.
«Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала эксперт.
Стало известно, что в России отмечены первые случаи заболевания индийской разновидностью коронавируса - известно, что им заболели иностранные студенты в Ульяновской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- Биолог связала уровень заболеваемости коронавирусом с предстоящей погодой
- Анджелина Джоли рассказала об отвергнутых ухажерах
- В России зафиксированы первые случаи индийского штамма коронавируса
- Трамп упрекнул Байдена в топливном коллапсе
- Офтальмолог развеял популярный миф о восстановлении зрения с помощью продуктов
- Армия Израиля нанесла удар по стратегическим зданиям ХАМАСа
- Комаровский: Для победы над коронавирусом нужно научиться жить в сквозняках
- Депутаты обсудят продление льготной ипотеки
- Военные Израиля застрелили палестинца
- В ХАМАС заявили о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru