Биолог связала уровень заболеваемости коронавирусом с предстоящей погодой

Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

В России зафиксированы первые случаи индийского штамма коронавируса

По ее словам, в настоящее время по всему миру постоянно выявляются разные штаммы коронавируса. Баранова добавила, что ее беспокоит индийская разновидность COVID-19.

«Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала эксперт.

Стало известно, что в России отмечены первые случаи заболевания индийской разновидностью коронавируса - известно, что им заболели иностранные студенты в Ульяновской области.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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