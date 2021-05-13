Биолог связала уровень заболеваемости коронавирусом с предстоящей погодой

По ее словам, в настоящее время по всему миру постоянно выявляются разные штаммы коронавируса. Баранова добавила, что ее беспокоит индийская разновидность COVID-19.

«Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала эксперт.

Стало известно, что в России отмечены первые случаи заболевания индийской разновидностью коронавируса - известно, что им заболели иностранные студенты в Ульяновской области.

