В России зафиксированы первые случаи индийского штамма коронавируса

Индийский штамм выявили у 16 человек - граждан Индии. «Мы высказывали опасения, что пока рано им выезжать из-за ситуации с пандемией. Предупреждали их, что и здесь они все равно будут учиться дистанционно. Но они упорно хотели ехать в Ульяновск», - заявил ректор вуза, студентами которого являлись заболевшие.

Учащихся изолировали. Им приносят питание, за ними закреплены медицинские работники.

Ранее Россия запросила индийский штамм коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она выразила уверенность, что в скором времени РФ получит образцы для полноценного изучения.

