Биолог Лялина назвала суп-харчо самым вредным для ЖКТ

Собеседница издания также призвала отказаться от магазинных наборов, так как в них содержатся консерванты. Супы-харчо, а также жирные (особенно говяжьи и свиные) бульоны богаты экстрактивными веществами и насыщенными жирами, которые перегружают ЖКТ.

Опасны также супы с копченостями и колбасами, в которых много вредных жиров и соли, повышающей давление и задерживающей жидкость.

Опасны для здоровья также магазинные и пакетированные супы, указала биолог, — из-за красителей, консервантов, глутамата натрия и так далее.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что диета является лечением, которое должен назвать врач подходящей специализации, и призвал не заниматься самолечением, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

