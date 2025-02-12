Биолог Лялина назвала суп-харчо самым вредным для ЖКТ
Блюда с жирным бульоном и супы-харчо являются самыми вредными для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в интервью NEWS.ru заявила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
Собеседница издания также призвала отказаться от магазинных наборов, так как в них содержатся консерванты. Супы-харчо, а также жирные (особенно говяжьи и свиные) бульоны богаты экстрактивными веществами и насыщенными жирами, которые перегружают ЖКТ.
Опасны также супы с копченостями и колбасами, в которых много вредных жиров и соли, повышающей давление и задерживающей жидкость.
Опасны для здоровья также магазинные и пакетированные супы, указала биолог, — из-за красителей, консервантов, глутамата натрия и так далее.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что диета является лечением, которое должен назвать врач подходящей специализации, и призвал не заниматься самолечением, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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