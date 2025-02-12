Диетолог Кованова рассказала о минусах интервального голодания

По её словам, это неконтролируемое поступление еды в организм, изменение состава тела и снижение мышечной массы.

«Кроме того, по некоторым исследованиям, у тех, кто выбирал интервальное голодание, отмечается повышение «плохого» холестерина», - добавила эксперт.

Диетолог подчеркнула, что людям с гастритами, проблемами с желчным пузырем, хроническими заболеваниями печени и почек, подросткам в стадии активного роста и беременным женщинам следует отказаться от интервального голодания.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина призвала воздержаться от голодных диет после праздников, назвав их неэффективными для похудения, сообщает RT.

