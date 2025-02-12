Диетолог Кованова рассказала о минусах интервального голодания
У интервального интервального голодания есть не только плюсы, но и минусы. Об этом сайту aif.ru заявила диетолог, нутрициолог София Кованова.
По её словам, это неконтролируемое поступление еды в организм, изменение состава тела и снижение мышечной массы.
«Кроме того, по некоторым исследованиям, у тех, кто выбирал интервальное голодание, отмечается повышение «плохого» холестерина», - добавила эксперт.
Диетолог подчеркнула, что людям с гастритами, проблемами с желчным пузырем, хроническими заболеваниями печени и почек, подросткам в стадии активного роста и беременным женщинам следует отказаться от интервального голодания.
Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина призвала воздержаться от голодных диет после праздников, назвав их неэффективными для похудения, сообщает RT.
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