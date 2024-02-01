«Нужна уверенность в будущем!»: Премии врачам не заставят женщин отказаться от аборта

«Я за любую идею, чтобы она была действенна относительно сохранения беременности. Но думаю, что дело совсем не в этом… Убедить женщин мы обязаны как врачи в том, что это необходимо для ее здоровья, сегодня это все уже регламентировано. Думаю, что не этими способами сегодня нужно убеждать женщин. Нужно сделать так, чтобы женщина была уверена в завтрашнем дне, если она сохраняет эту беременность, если она ей нужна. Женщина должна знать, что она точно воспитает своего ребенка и ей не будет так тяжело. Для этого нужно сделать ряд социальных, экономических и морально-этических шагов. Надо воспитывать девочку, женщину с тем, что семья – это важно, что большая семья – это престижно», - сказала Соломатина.

Депутат напомнила о «днях тишины», которые даются женщине в случае обращения за процедурой аборта.

«Есть «дни тишины», когда женщине дается время на раздумье. Это работа психологов, они сегодня, по сути дела, должны быть в каждой женской консультации, в каждой центральной районной больнице. Кроме того, сохранение женского здоровья должно начинаться с раннего возраста, для этого сегодня государство делает многое. Мы проводим осмотр девочек, начиная не с 14-16 лет, как раньше, потому что половое созревание гораздо быстрее наступает. Но самое главное – это профилактика того, что беременность является благом для любого организма женщины», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить делать аборты в частных клиниках. Законопроект был разработан в целях «улучшения демографической ситуации в России» и для «снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после искусственного прерывания беременности».

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявлял о заинтересованности государства в том, чтобы демографическая проблема в стране решалась, и женщины делали выбор в сторону сохранения жизни ребенка. При этом он подчеркнул, что права и свободы женщины в России тоже должны соблюдаться, передает «Радиоточка НСН».

