«Нужна уверенность в будущем!»: Премии врачам не заставят женщин отказаться от аборта
Женщина должна сама прийти к тому, что семья – это главное, для этого нужен ряд социальных и морально-этических шагов, отметила депутат Татьяна Соломатина.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью НСН выступила против введения премий для врачей, которые убедили женщин отказаться от аборта. По ее словам, женщинам не помогут убеждения врачей – им нужна уверенность в завтрашнем дне.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести в России награду для медработников, сумевших убедить своих пациенток отказаться от аборта. Она призвала выдавать им Вифлеемский сертификат – премию, равную стоимости прерывания беременности, сообщает RT. Соломатина отметила, что подобная инициатива не уменьшит количество абортов.
«Я за любую идею, чтобы она была действенна относительно сохранения беременности. Но думаю, что дело совсем не в этом… Убедить женщин мы обязаны как врачи в том, что это необходимо для ее здоровья, сегодня это все уже регламентировано. Думаю, что не этими способами сегодня нужно убеждать женщин. Нужно сделать так, чтобы женщина была уверена в завтрашнем дне, если она сохраняет эту беременность, если она ей нужна. Женщина должна знать, что она точно воспитает своего ребенка и ей не будет так тяжело. Для этого нужно сделать ряд социальных, экономических и морально-этических шагов. Надо воспитывать девочку, женщину с тем, что семья – это важно, что большая семья – это престижно», - сказала Соломатина.
Депутат напомнила о «днях тишины», которые даются женщине в случае обращения за процедурой аборта.
«Есть «дни тишины», когда женщине дается время на раздумье. Это работа психологов, они сегодня, по сути дела, должны быть в каждой женской консультации, в каждой центральной районной больнице. Кроме того, сохранение женского здоровья должно начинаться с раннего возраста, для этого сегодня государство делает многое. Мы проводим осмотр девочек, начиная не с 14-16 лет, как раньше, потому что половое созревание гораздо быстрее наступает. Но самое главное – это профилактика того, что беременность является благом для любого организма женщины», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить делать аборты в частных клиниках. Законопроект был разработан в целях «улучшения демографической ситуации в России» и для «снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после искусственного прерывания беременности».
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявлял о заинтересованности государства в том, чтобы демографическая проблема в стране решалась, и женщины делали выбор в сторону сохранения жизни ребенка. При этом он подчеркнул, что права и свободы женщины в России тоже должны соблюдаться, передает «Радиоточка НСН».
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