Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Александр Беглов заявил, что осеннюю волну заболеваемости коронавирусом удалось стабилизировать. Об этом чиновник сообщил во время эфира «Радио России».

«Решение президента объявить в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, позволило нормализовать обстановку и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования», – подчеркнул Беглов.

Как отметил губернатор, первостепенной задачей во время локдауна было дать больше времени петербуржцам на вакцинацию и сократить вероятность доставки вируса из других регионов страны.

По словам Беглова, число «активных больных» остановилось на уровне 45 тысяч.

Петербургские школы вернутся к очному обучению 8 ноября

Ранее «Фонтанка» сообщила, что число больных коронавирусом увеличилось после окончания периода нерабочих дней в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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