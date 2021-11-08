Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
Губернатор Александр Беглов заявил, что осеннюю волну заболеваемости коронавирусом удалось стабилизировать. Об этом чиновник сообщил во время эфира «Радио России».
«Решение президента объявить в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, позволило нормализовать обстановку и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования», – подчеркнул Беглов.
Как отметил губернатор, первостепенной задачей во время локдауна было дать больше времени петербуржцам на вакцинацию и сократить вероятность доставки вируса из других регионов страны.
По словам Беглова, число «активных больных» остановилось на уровне 45 тысяч.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что число больных коронавирусом увеличилось после окончания периода нерабочих дней в Санкт-Петербурге.
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