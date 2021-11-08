Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Александр Беглов заявил, что осеннюю волну заболеваемости коронавирусом удалось стабилизировать. Об этом чиновник сообщил во время эфира «Радио России».

«Решение президента объявить в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, позволило нормализовать обстановку и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования», – подчеркнул Беглов.

Как отметил губернатор, первостепенной задачей во время локдауна было дать больше времени петербуржцам на вакцинацию и сократить вероятность доставки вируса из других регионов страны.

По словам Беглова, число «активных больных» остановилось на уровне 45 тысяч.