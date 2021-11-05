Петербургские школы вернутся к очному обучению 8 ноября
Школы Санкт-Петербурга вернутся к очному обучению с 8 ноября. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Потехина напомнила, что в прошлом году директора петербургских школ ежедневно отслеживали ситуацию с заболеваемостью и оперативно отправляли на карантин классы. При этом большинство учеников учились дистанционно, а родители при необходимости могли выбрать для ребенка смешанный формат обучения.
Для такого режима работы власти Петербурга мобилизовали целую команду педагогов: 300 преподавателей записали для учеников 5-11 классов мини-уроки по программе. Кроме того, студенты педуниверситета имени Герцена помогали школьникам на дистанте выполнять домашние задания. Потехина подчеркнула, что все эти форматы уже стали привычными для учащихся.
«И школа, и семья в условиях то затухающих, то с новой силой поднимающихся волн пандемии могут выбирать подходящий для себя формат. Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому — с понедельника учимся очно», — заключила вице-губернатор.
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