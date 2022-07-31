Бананы названы одним из самых вредных продуктов для почек
Турецкие врачи составили список продуктов, употребление которых оказывает негативное влияние на почки, сообщает агентство En Son Haber.
Они не рекомендуют есть много соли и исключить из ежедневного рациона полуфабрикаты. С молоком также нужно быть осторожнее. В небольших количествах оно полезно, но при чрезмерном употреблении вредит почкам из-за присутствующего фосфора.
В список попали бананы и апельсины, которые содержат калий. Этот элемент может нанести вред почкам. Красное мясо в рационе должно быть дозировано, говорят эксперты. Белок животного происхождения не так хорошо усваивается организмом человека, а это отражается на органах мочевыделительной системы.
Напомним, кисломолочные продукты, батат и хамийскую дыню китайские диетологи не рекомендуют употреблять вместе с бананами.
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