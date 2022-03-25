WSJ: Эквадор испытывает трудности с поставками бананов в РФ

Производители бананов в Эквадоре испытывают трудности с поставками бананов в РФ из-за санкций против Москвы. Об этом сообщает the Wall Street Journal.

По данным издания, на РФ приходится свыше 20% экспорта бананов из страны. Отмечается, что санкции вызвали заторы в портах Европы и вынудили остановить поставку грузив в РФ.

Газета также отмечает, что проблемы испытывает еще одна латиноамериканская страна - Парагвай - поскольку Россия является вторым по величине покупателем парагвайского мяса.

