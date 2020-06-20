Названы несочетаемые с бананами продукты

Известно, с какими продуктами не сочетаются бананы

Кисломолочные продукты, батат и хамийскую дыню китайские диетологи не рекомендуют употреблять вместе с бананами, сообщает Sohu.

Боль в животе, диарея и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом возникнут у людей с нарушением функций селезенки и желудка, если они решат съесть бананы с йогуртом или другими кисломолочными продуктами.

Бабат, богатый клетчаткой, способен вызвать трудности с пищеварением и спровоцировать вздутие живота.

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«При одновременном употреблении данных продуктов <…> пища надолго задерживается в желудочно-кишечном тракте. Это может привести к кислотному рефлюксу и другим неприятным симптомам, а в тяжелых случаях даже вызвать хроническую интоксикацию», — сообщается на портале.

От проблем убережет пауза в 30 минут между приемами продуктами. Также отмечается, что бананы не стоит есть натощак и хранить в холодильнике. Из-за низких температур фрукт теряет вкусовые качества и питательную ценность, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
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