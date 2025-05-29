Автоюрист: Из-за валокордина и корвалола можно лишиться водительских прав
Такие популярные препараты, как валокордин и корвалол, запрещены для автолюбителей, поскольку содержат фенобарбитал. Об этом в разговоре с RT заявил правозащитник и автоюрист Лев Воропаев.
Если следы таких препаратов будут обнаружены при медосвидетельствовании, водителя могут оштрафовать на 45 тысяч рублей, а также лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Вместе с тем под действия соответствующего постановления не попадают лекарства для больных эпилепсией — такое решение принял Конституционный суд в 2022 году, подчеркнул юрист.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили правительственный законопроект, который вводит административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарственного опьянения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru