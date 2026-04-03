Число пострадавших при сходе поезда под Ульяновском возросло до 35 человек

Число пострадавших в результате схода с рельсов шести вагонов пассажирского поезда «Москва – Челябинск» увеличилось до 35 человек. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он уточнил, что в медучреждения Ульяновска и Димитровграда были госпитализированы 18 человек, остальным оказали амбулаторную помощь.

«Двое из пострадавших — с сочетанными травмами. Остальные в состоянии лёгкой степени тяжести», - написал чиновник.

Русских добавил, что пассажиров, которые не пострадали, отправили по маршруту дополнительным составом.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что причиной схода вагонов в Ульяновской области, по предварительной информации, стало ненадлежащее техсостояние железнодорожного полотна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
