Число пострадавших при сходе поезда под Ульяновском возросло до 35 человек
Число пострадавших в результате схода с рельсов шести вагонов пассажирского поезда «Москва – Челябинск» увеличилось до 35 человек. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Он уточнил, что в медучреждения Ульяновска и Димитровграда были госпитализированы 18 человек, остальным оказали амбулаторную помощь.
«Двое из пострадавших — с сочетанными травмами. Остальные в состоянии лёгкой степени тяжести», - написал чиновник.
Русских добавил, что пассажиров, которые не пострадали, отправили по маршруту дополнительным составом.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что причиной схода вагонов в Ульяновской области, по предварительной информации, стало ненадлежащее техсостояние железнодорожного полотна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
