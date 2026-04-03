В России работодатели стали привлекать молодые кадры с помощью жилья
Рынок корпоративного жилья в России неизбежно будет развиваться. Об этом «ФедералПресс» заявил глава комиссии по общественному контролю Общественного совета при Минстрое России Илья Пономарев.
Российские компании, на фоне высоких ставок по ипотеке и роста стоимости недвижимости, стали привлекать молодые кадры с помощью жилья. Например, компания ВСМПО-АВИСМА предлагает своим сотрудникам новые квартиры по себестоимости с беспроцентной рассрочкой до 20 лет.
По словам Пономарева, в условиях дефицита кадров работодатели стремятся с помощью корпоративного жилья «обеспечить долгосрочную кадровую устойчивость своего бизнеса».
«Но пока значимых проектов в этом направлении на рынке России очень мало», - заключил он.
Ранее сенатор РФ Александр Ролик заявил «Радиоточке НСН», что в 2025 году в России было построено больше частных домов, чем когда-либо в истории страны.
