В России работодатели стали привлекать молодые кадры с помощью жилья

Российские компании, на фоне высоких ставок по ипотеке и роста стоимости недвижимости, стали привлекать молодые кадры с помощью жилья. Например, компания ВСМПО-АВИСМА предлагает своим сотрудникам новые квартиры по себестоимости с беспроцентной рассрочкой до 20 лет.

По словам Пономарева, в условиях дефицита кадров работодатели стремятся с помощью корпоративного жилья «обеспечить долгосрочную кадровую устойчивость своего бизнеса».

«Но пока значимых проектов в этом направлении на рынке России очень мало», - заключил он.

Ранее сенатор РФ Александр Ролик заявил «Радиоточке НСН», что в 2025 году в России было построено больше частных домов, чем когда-либо в истории страны.

