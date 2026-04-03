«Отвратительное пойло»: Милонов раскритиковал американо из США

По его словам, американо происходит с американского континента, но вовсе не из США. Парламентарий указал, что в Соединённых Штатах пьют «отвратительное пойло, некую воду из-под чашек с кофе», которую называют американо.

Комментируя переименование в Белоруссии американо в «Нашу каву», произошедшую после замечания лидера республики Александра Лукашенко, Милонов отметил, что в России менять название не нужно.

«Америка - это целых два континента, Северная и Южная... Там есть нормальные люди, которые пьют нормальный кофе. Поэтому американо будем пить и дальше», - заключил депутат, добавив, что предпочитает эспрессо.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ на растворимый кофе, который начнёт действовать с ноября 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».