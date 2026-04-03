СМИ: Макрон призывает союзников противостоять США и Китая

Во время своего турне по Азии, в том числе визитов в Южную Корею и Японию, он отметил, что цель такого объединения «не быть вассалами двух гегемонистских держав».

«Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или слишком сильно подвергаться непредсказуемости США», - указал французский лидер.

Политик добавил, что схожих взглядов придерживаются не только европейские страны, но и Австралия, Бразилия, Канада и Индия.

Ранее Макрон раскритиковал высказывания американского президента Дональда Трампа по поводу выхода США из НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

