СМИ: Макрон призывает союзников противостоять США и Китая
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников объединиться и противостоять США и Китаю. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Во время своего турне по Азии, в том числе визитов в Южную Корею и Японию, он отметил, что цель такого объединения «не быть вассалами двух гегемонистских держав».
«Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или слишком сильно подвергаться непредсказуемости США», - указал французский лидер.
Политик добавил, что схожих взглядов придерживаются не только европейские страны, но и Австралия, Бразилия, Канада и Индия.
Ранее Макрон раскритиковал высказывания американского президента Дональда Трампа по поводу выхода США из НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия