ФСБ предотвратила теракт против руководителя правоохранительной системы

В ведомстве указали, что покушение, которое готовилось Службой безопасности Украины (СБУ), предполагало дистанционный подрыв электроскутера. В багажнике транспортного средства обнаружили около полутора килограммов взрывчатки, замаскированной под аккумуляторную батарею.

По данным ФСБ, теракт готовился по схеме, ранее применённой при убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, когда начинённый взрывчаткой электросамокат взорвали дистанционно.

Ранее сотрудники ФСБ ликидировали гражданина России, который по заданию спецслужб Украины готовил теракт на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

