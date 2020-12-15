Австралийские ученые заявили, что вакцина не остановит пандемию

Вакцина первого поколения не сможет остановить распространение коронавируса. Об этом говорится в докладе Австралийской академии здравоохранения и медицинских наук (AAHMS).

По мнению ученых, вакцины, проходящие сейчас испытания, скорее всего, будут эффективны в предотвращении связанные с SARS-CoV-2 заболеваний, однако не уверенности в том, что они предотвратят заражение вирусом.

Они делают вывод, что первое поколение вакцин, вероятнее всего, не сможет значительно сократить темпы распространения вируса.