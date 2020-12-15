Австралийские ученые заявили, что вакцина не остановит пандемию
Вакцина первого поколения не сможет остановить распространение коронавируса. Об этом говорится в докладе Австралийской академии здравоохранения и медицинских наук (AAHMS).
По мнению ученых, вакцины, проходящие сейчас испытания, скорее всего, будут эффективны в предотвращении связанные с SARS-CoV-2 заболеваний, однако не уверенности в том, что они предотвратят заражение вирусом.
Они делают вывод, что первое поколение вакцин, вероятнее всего, не сможет значительно сократить темпы распространения вируса.
Ученые полагают, что для борьбы с пандемией необходимо массовое проведение тестирования, отслеживание контактов с зараженными, соблюдение изоляции и социальной дистанции, ношение масок.
Аналогичную точку зрения высказал профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru. По его словам, часть людей, вакцинированных от коронавируса, все равно будут им заражаться и болеть.
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