Мясников рассказал о норме выпитой воды в день

Обычно организм выделяет около 1600 миллилитров жидкости. При этом с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации в него поступает 1200 миллилитров, написал эксперт в своем Instagram.

«Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец!», - сообщил врач.

Он отметил, что всю лишнюю влагу выведут почки. Мясников призвал не следовать советам «знатоков», а доверять своей̆ жажде.

Ранее Мясников заявил, что полный отказ от спиртного может привести к развитию инфаркта. По его словам, этому будет способствовать «отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя».

