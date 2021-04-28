Мясников рассказал о норме выпитой воды в день
Российский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, сколько воды в среднем нужно человеческому организму.
Обычно организм выделяет около 1600 миллилитров жидкости. При этом с продуктами питания без напитков, а также благодаря процессу оксигенации в него поступает 1200 миллилитров, написал эксперт в своем Instagram.
«Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец!», - сообщил врач.
Он отметил, что всю лишнюю влагу выведут почки. Мясников призвал не следовать советам «знатоков», а доверять своей̆ жажде.
Ранее Мясников заявил, что полный отказ от спиртного может привести к развитию инфаркта. По его словам, этому будет способствовать «отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя».
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