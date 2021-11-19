AstraZeneca планирует подать заявку на одобрение вакцины в РФ

По его словам, такую заявку планирует подать фармацевтическая компания AstraZeneca. Дмитриев напомнил, что российская сторона с этой компанией впервые в мире предложила «комбинированные исследования совместных вакцин».

Глава РФПИ отметил, что проводились исследования комбинации российской вакцины «Спутник Лайт» с препаратами Sinopfarm, AstraZeneca и Moderna. В сочетании с одной из зарубежных вакцин «Спутник Лайт» увеличивает количество антител к коронавирусу в 10 раз. О каком именно препарате идет речь — неизвестно.

Как сообщалось ранее, иностранные вакцины от COVID-19 в случае их допуска в России, скорее всего, будут использоваться в частной медицине, а их высокая стоимость может существенно сократить число тех, кто сможет себе позволить такие препараты,

