AstraZeneca планирует подать заявку на одобрение вакцины в РФ

Иностранные производители вакцин от COVID-19 должны подать заявки в Минздрав страны, чтобы получить одобрение своих препаратов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Эксперт предупредил о невостребованности иностранных вакцин от COVID-19 в случае их разрешения

По его словам, такую заявку планирует подать фармацевтическая компания AstraZeneca. Дмитриев напомнил, что российская сторона с этой компанией впервые в мире предложила «комбинированные исследования совместных вакцин».

Глава РФПИ отметил, что проводились исследования комбинации российской вакцины «Спутник Лайт» с препаратами Sinopfarm, AstraZeneca и Moderna. В сочетании с одной из зарубежных вакцин «Спутник Лайт» увеличивает количество антител к коронавирусу в 10 раз. О каком именно препарате идет речь — неизвестно.

Как сообщалось ранее, иностранные вакцины от COVID-19 в случае их допуска в России, скорее всего, будут использоваться в частной медицине, а их высокая стоимость может существенно сократить число тех, кто сможет себе позволить такие препараты,

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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