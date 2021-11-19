AstraZeneca планирует подать заявку на одобрение вакцины в РФ
Иностранные производители вакцин от COVID-19 должны подать заявки в Минздрав страны, чтобы получить одобрение своих препаратов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
По его словам, такую заявку планирует подать фармацевтическая компания AstraZeneca. Дмитриев напомнил, что российская сторона с этой компанией впервые в мире предложила «комбинированные исследования совместных вакцин».
Глава РФПИ отметил, что проводились исследования комбинации российской вакцины «Спутник Лайт» с препаратами Sinopfarm, AstraZeneca и Moderna. В сочетании с одной из зарубежных вакцин «Спутник Лайт» увеличивает количество антител к коронавирусу в 10 раз. О каком именно препарате идет речь — неизвестно.
Как сообщалось ранее, иностранные вакцины от COVID-19 в случае их допуска в России, скорее всего, будут использоваться в частной медицине, а их высокая стоимость может существенно сократить число тех, кто сможет себе позволить такие препараты,
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- AstraZeneca планирует подать заявку на одобрение вакцины в РФ
- Эксперты не рекомендуют хранить личные данные в Telegram
- Вашингтон призвал Тбилисси допустить Саакашвили на судебные слушания по его делу
- Эксперт предупредил о невостребованности иностранных вакцин от COVID-19 в случае их разрешения
- СМИ: Apple выпустит беспилотный автомобиль в 2025 году
- В РФПИ назвали запас вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в регионах достаточным
- Голикова оценила влияние повышенного прожиточного минимума на россиян
- На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
- Улицу в Грозном переименуют в честь Зиничева
- Путин наградил врачей за вклад в борьбу с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru