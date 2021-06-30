Антитела побоку. Минздрав утвердил рекомендации о COVID-вакцинации
Прививку от коронавируса необходимо делать без учёта количества антител и без анализа на их наличие. Об этом говориться во временных рекомендациях о порядке вакцинации населения против COVID-19, утверждённых министерством здравоохранения.
Документ направлен в субъекты федерации. Как подчёркивается в рекомендациях, в плане прививок важно соблюдать график, без учёта количества антител.
Согласно оценке Минздрава, после того, как будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинироваться от коронавируса необходимо будет один раз в год.
Прививаться можно любым зарегистрированным препаратом, подчёркивается в рекомендациях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Очередной антирекорд: 669 россиян погибли за сутки от коронавируса
- Глава Крыма назвал основные места заражения COVID-19 в регионе
- Антитела побоку. Минздрав утвердил рекомендации о COVID-вакцинации
- На Ямале ввели новые правила въезда в связи с COVID-19
- Бывший депутат Рады предрек Украине распад на четыре части
- Заммэра Москвы заявил, что трудовые мигранты создают уют и комфорт в городе
- Российская подлодка провела учения в Черном море на фоне маневров кораблей НАТО
- В Минобороны Японии обеспокоены активностью российских военных на Курилах
- СМИ сообщили о проблемах иностранцев с получением QR-кода в Москве
- Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru