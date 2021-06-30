Антитела побоку. Минздрав утвердил рекомендации о COVID-вакцинации

Прививку от коронавируса необходимо делать без учёта количества антител и без анализа на их наличие. Об этом говориться во временных рекомендациях о порядке вакцинации населения против COVID-19, утверждённых министерством здравоохранения.

Документ направлен в субъекты федерации. Как подчёркивается в рекомендациях, в плане прививок важно соблюдать график, без учёта количества антител.

Согласно оценке Минздрава, после того, как будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинироваться от коронавируса необходимо будет один раз в год.

Прививаться можно любым зарегистрированным препаратом, подчёркивается в рекомендациях.

