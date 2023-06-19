В Кабмине заявили о производстве в РФ 62% всех потребляемых лекарств
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что не менее 62% всех лекарственных средств, которые потребляются в России, выпускаются внутри страны. Такую цифру она озвучила в ходе оперативного совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Голикова также подчеркнула, что меры государственной поддержки будут доступны только той фармацевтической продукции, которая на 100% локализована в РФ. Согласно её расчётам, выпуск лекарств в стране к 2030 году должен вырасти в два раза. При этом в планах значится разработка средне- и долгосрочного прогноза потребностей отечественной системы здравоохранения в препаратах.
Как заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, российский рынок лекарственных препаратов сумел компенсировать уход западных компаний на фоне щзападных санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru