Анастасия Ракова рассказала о развитии функционала электронной медкарты

В Москве расширили функционал электронной медицинской карты ребенка. Теперь родителям и врачам будут доступны сведения о новорожденном, в том числе выписной эпикриз из родильного дома, сведения из обменной карты, протоколы патронажных осмотров на дому и другие данные. В результате медики получат доступ к первой и самой важной информации о здоровье ребенка, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в ноябре прошлого года в столице завершили подключение всех перинатальных центров и родильных домов столицы к ЕМИАС и сейчас вся первичная медицинская документация полностью ведется в единой системе, сведения о пациентках и выписной эпикриз новорожденных сохраняется в ЕМИАС.

Чат-боты заработали в детских поликлиниках Москвы

Затем был автоматизирован процесс патронажа новорожденных. Всех патронажных медсестер столичных поликлиник обеспечили цифровыми планшетами, подключенными к ЕМИАС, благодаря чему протоколы осмотра младенцев на дому заполняются в цифровом формате, данные тут же попадают в систему. Они были доступны сначала только педиатрам и патронажным медсестерам, сейчас же со всеми данными о новорожденных могут ознакомиться и другие врачи, а также родители в электронной медкарте ребенка.

Для того, чтобы сведения о здоровье новорожденного переносились в медкарту, ее нужно завести. Для этого родителям понадобится получить полис ОМС на ребенка и прикрепить его к детской поликлинике.

Посмотреть медицинскую документацию новорожденного родители могут в электронной медкарте ребенка на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ДетиНоворождённыйЗдоровье
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