Анастасия Ракова рассказала о развитии функционала электронной медкарты

Затем был автоматизирован процесс патронажа новорожденных. Всех патронажных медсестер столичных поликлиник обеспечили цифровыми планшетами, подключенными к ЕМИАС, благодаря чему протоколы осмотра младенцев на дому заполняются в цифровом формате, данные тут же попадают в систему. Они были доступны сначала только педиатрам и патронажным медсестерам, сейчас же со всеми данными о новорожденных могут ознакомиться и другие врачи, а также родители в электронной медкарте ребенка.

Для того, чтобы сведения о здоровье новорожденного переносились в медкарту, ее нужно завести. Для этого родителям понадобится получить полис ОМС на ребенка и прикрепить его к детской поликлинике.

Посмотреть медицинскую документацию новорожденного родители могут в электронной медкарте ребенка на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

