Американский врач спрогнозировал появление COVID-26 и COVID-32

Он напомнил, что это третья крупная эпидемия коронавируса в XXI веке после SARS и MERS. «Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19» - сказал эксперт.

Он высказался за исследование «возникновения вспышки» нового коронавируса. С этой целью нужно отправить в китайский Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов.

Как сообщалось, разведка Великобритании сочла «возможной» утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане.

В связи с переоценкой полученных сведений предположение об утечке можно считать «возможной».

