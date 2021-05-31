Американский врач спрогнозировал появление COVID-26 и COVID-32
Ученый, один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез сообщил, что необходимо серьезно изучить происхождение COVID-19, в противном случае мир может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, передает РИА Новости.
Он напомнил, что это третья крупная эпидемия коронавируса в XXI веке после SARS и MERS. «Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19» - сказал эксперт.
Он высказался за исследование «возникновения вспышки» нового коронавируса. С этой целью нужно отправить в китайский Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов.
Как сообщалось, разведка Великобритании сочла «возможной» утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане.
В связи с переоценкой полученных сведений предположение об утечке можно считать «возможной».
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