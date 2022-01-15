Американские диетологи назвали самые опасные для мозга напитки

Как выяснили специалисты, злоупотребление этими напитками грозит снижением когнитивных функций. Диетологи отмечают, что алкоголь и напитки с большим количеством сахара разрушают клетки мозга.

При этом кофе, который в небольших количествах влияет на когнитивные функции положительно, может спровоцировать уменьшение мозга и развитие деменции. Специалисты назвали опасную дозу — более шести чашек в день.

