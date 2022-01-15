Американские диетологи назвали самые опасные для мозга напитки
Кофе, спиртные и сладкие напитки могут спровоцировать повреждения головного мозга. Об этом сообщает портал Eat This, Not That!, ссылаясь на данные американских диетологов.
Как выяснили специалисты, злоупотребление этими напитками грозит снижением когнитивных функций. Диетологи отмечают, что алкоголь и напитки с большим количеством сахара разрушают клетки мозга.
При этом кофе, который в небольших количествах влияет на когнитивные функции положительно, может спровоцировать уменьшение мозга и развитие деменции. Специалисты назвали опасную дозу — более шести чашек в день.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- СМИ: США провели консультации по поставкам газа в Европу в случае российско-украинского конфликта
- Сенат Аргентины атаковали хакеры
- Американские диетологи назвали самые опасные для мозга напитки
- Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
- Пушков назвал «попыткой самопиара» идею Зеленского о саммите с Путиным и Байденом
- Вакцину от коронавируса производства Novavax одобрили во Франции
- Белый дом заявил о причастности задержанного в России хакера к взлому Colonial Pipeline
- В Минздраве Германии заявили об опасности «омикрона» для системы здравоохранения страны
- В США представили новый проект санкций против России и лично Путина
- «Газпром» через суд потребовал увеличить цену на газ для Польши
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru