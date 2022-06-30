Аллерголог заявила, что крапивница может привести к смерти

По её словам, в таких случаях к летальному исходу может привести не само заболевание, а «симптомный комплекс, который при этом развивается», поэтому профилактика лишней не будет.

«Тут надо лечить сопутствующие патологии и ограничивать себя в некоторых продуктах, вызывающих выброс гистаминов в организм, таких как кофе, грибы и цитрусовые... если не выходить за разумные рамки, то и последствий от их употребления не будет совсем», — уточнила эксперт.

Латышева добавила, что в 95 % случаев крапивница «ощущается исключительно как косметический дефект» и не является угрозой для здоровья человека.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отличить сезонный аллергический риноконъюнктивит от ОРВИ можно по наличию или отсутствии лихорадки, так как повышенная температура, боль горле, наблюдается упадок сил и ломота в конечностях говорят о наличии вирусной инфекции, сообщают «Невские новости».

