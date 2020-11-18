«48 часов - долго». Путин раскритиковал срок выполнения теста на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что назвал слишком долгим 48-часовой срок получения результата теста на COVID-19, сообщает пресс-служба кремля.
Комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой российский лидер отметил, что 48 часов - это двое суток, в течение которых гражданин, возможно больной, «продолжает общаться с коллегами по работе, с членами семьи».
«Всё-таки, 48 часов - это тоже долго», - резюмировал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому срок выполнения теста на COVID-19 «не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование».
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