3,5 млн россиян прошли полный курс вакцинации «Спутником V»

3,5 млн российских граждан получили две дозы вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

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По его словам, Россия является лидером в Европе по количеству людей, прошедших полный курс вакцинации и ни одна европейская страна не привила трех миллионов жителей.

Как отметил глава фонда, РФ входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. Также в списке - Китай, США, Индия и Израиль.

Тем временем, Европейский союз намерен начать переговоры по закупкам российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Для начала переговоров по закупке вакцины нужно получение запросов от четырёх стран.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаВакцинация
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