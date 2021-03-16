3,5 млн россиян прошли полный курс вакцинации «Спутником V»

По его словам, Россия является лидером в Европе по количеству людей, прошедших полный курс вакцинации и ни одна европейская страна не привила трех миллионов жителей.

Как отметил глава фонда, РФ входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. Также в списке - Китай, США, Индия и Израиль.

Тем временем, Европейский союз намерен начать переговоры по закупкам российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Для начала переговоров по закупке вакцины нужно получение запросов от четырёх стран.

