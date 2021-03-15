Главы МИД России и Венгрии обсудили поставки вакцины «Спутник V»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что в ходе беседы главы дипведомств обсудили совместные усилия по противодействию коронавирусу, в том числе поставки в Венгрию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Кроме того, в разговоре Лавров и Сийярто затронули «практические вопросы двусторонних отношений», а также «ряд международных тем, представляющих взаимный интерес».
Ранее национальный центр общественного здравоохранения Венгрии одобрил применение в стране российской вакцины «Спутник V», сообщает RT. Министр трудовых ресурсов Миклош Каслер написал в своём Facebook, что, по итогам официальных исследований, установлено соответствие российского препарата «характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях».
Ранее иммунолог Ирина Ярцева в беседе с РИА ФАН оценила ситуацию с коронавирусом в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru