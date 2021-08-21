Журналисты обвинили Зеленского в блокировке сайта издания «Страна.UA»

После блокировки в пятницу СМИ перешло на новый домен.

«Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу – еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение (президента Украины Владимира – прим. НСН) Зеленского – максимально быстро закрыть доступ к "Стране". Вчера заблокировали наш домен в зоне ua, но мы успели перенести сайт на strana.news. Долго ли он будет открыт еще в Украине – трудно сказать. В любой момент его могут заблокировать через провайдеров также по беспределу», - сказано в сообщении.

Ранее 20 августа решением Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции в отношении главного редактора издания «Страна.UA» Игоря Гужвы, а также на его партнеров – физических и юридических лиц. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Ограничения также касаются ООО «Ласмак», которому принадлежат медийные ресурсы Гужвы.

